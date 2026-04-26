Turismo em alta: praia de água doce atrai visitantes no interior de São Paulo

Prainha de Pereira Barreto - Crédito: Reprodução

Localizada às margens do Rio Tietê, a prainha municipal de Pereira Barreto tem ganhado cada vez mais visibilidade entre moradores e turistas que buscam lazer acessível no interior paulista. O espaço, que mistura natureza, estrutura urbana e tranquilidade, se consolida como uma das principais opções de turismo regional.

Com faixa de areia ampla, águas calmas e boa infraestrutura, o local é ideal para famílias, prática de esportes e momentos de descanso. Durante fins de semana e feriados, o movimento cresce significativamente, impulsionando o comércio local e fortalecendo o turismo na cidade.



A prainha faz parte de um conjunto de atrativos ligados ao Rio Tietê, que, nesta região, apresenta condições favoráveis para atividades recreativas. Além do banho, visitantes também aproveitam para caminhar, andar de bicicleta e apreciar o pôr do sol, um dos pontos altos do passeio.

Outro diferencial é a organização do espaço, que conta com áreas de convivência, quiosques e apoio ao visitante. A prefeitura tem investido na manutenção e valorização do local, buscando atrair ainda mais turistas e fomentar a economia.

Nos últimos anos, destinos de “praia artificial” ou fluvial no interior de São Paulo vêm se tornando tendência, especialmente entre quem quer fugir do litoral sem abrir mão do contato com a água e a natureza.

Leia Também