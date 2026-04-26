Sem acordo, trabalhadores da Fundação CASA entram em estado de greve

Crédito: Foto: Sitsesp

Na manhã deste sábado, servidores e servidoras da Fundação CASA aprovaram, por ampla maioria, o estado de greve da categoria. A decisão foi tomada durante assembleia geral convocada pelo SITSESP, em meio à insatisfação com a condução das negociações da campanha salarial.

Realizada em formato híbrido, a assembleia contou com participação presencial e remota, ampliando o alcance do debate e reforçando a mobilização entre os trabalhadores. Durante a reunião, dirigentes sindicais destacaram a falta de agilidade e de respostas concretas por parte da Fundação em relação às reivindicações apresentadas.

Segundo a avaliação predominante entre os participantes, a ausência de propostas efetivas e os constantes atrasos nas negociações têm dificultado avanços, tornando necessária uma maior pressão organizada por parte da categoria.

O estado de greve aprovado funciona como um alerta à gestão da Fundação CASA, indicando que os servidores estão mobilizados e dispostos a intensificar a luta por valorização profissional, reposição salarial e melhores condições de trabalho.

Também foi definida a realização de uma nova assembleia geral no dia 16 de maio, quando será feita uma reavaliação das negociações e discutidos os próximos passos do movimento.

Até lá, a categoria pretende intensificar a mobilização por meio de protestos, atos públicos e diálogo com a sociedade civil e representantes políticos, buscando ampliar a pressão por avanços concretos.

O SITSESP informou que permanece aberto ao diálogo, mas ressaltou que não aceitará a estagnação das negociações. Novas orientações deverão ser divulgadas nos próximos dias, podendo incluir a deflagração de greve caso não haja progresso nas tratativas.

A direção sindical ainda destacou a importância da participação ativa dos servidores como fator fundamental para fortalecer a mobilização e garantir avanços nas reivindicações da campanha salarial.

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