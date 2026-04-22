Mandíbula travada, estalos e dor ao mastigar: o que esses sinais dizem sobre estresse e excesso de telas

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Dor ao mastigar, estalos ao abrir a boca, sensação de cansaço na face, travamentos repentinos e desconforto que se espalha para ouvido, cabeça e pescoço costumam ser vistos como incômodos passageiros. Mas esse conjunto de sinais pode indicar algo maior: uma sobrecarga na articulação temporomandibular, a ATM, estrutura responsável por movimentos essenciais como falar, mastigar, bocejar e engolir.

Especialistas observam que esse tipo de queixa tem aparecido cada vez mais associado a uma combinação típica da vida atual: estresse persistente, bruxismo, má postura, excesso de telas e dificuldade real de desacelerar. Quando esses fatores se acumulam, a mandíbula passa a funcionar sob tensão constante e começa a dar sinais que nem sempre recebem a devida atenção.

Para a fisioterapeuta e mestre em Ciências Médicas Dra. Mariana Milazzotto, a ATM está entre as regiões do corpo que mais sentem os efeitos da rotina acelerada. “A mandíbula é muito sensível à forma como a pessoa vive. Estresse, cabeça projetada para frente, noites ruins, apertamento dentário e repetição de hábitos da boca criam um quadro de sobrecarga que o corpo nem sempre consegue compensar sem sintomas”, afirma.

Segundo ela, o processo costuma começar de forma discreta. O primeiro sinal pode ser um clique ao abrir a boca, uma rigidez ao acordar ou um desconforto leve ao mastigar. Com o tempo, porém, esse incômodo pode evoluir para dor persistente, limitação de movimento, alteração na mordida e episódios de travamento.

“Nem todo estalo significa gravidade, mas quando ele se repete e vem acompanhado de dor, cansaço ao mastigar ou sensação de rigidez, a articulação já está mostrando que algo não vai bem”, diz Mariana.

A especialista explica que a ATM não funciona sozinha. Seu desempenho depende do equilíbrio entre face, pescoço, ombros e respiração. Isso ajuda a entender por que hábitos posturais ligados ao uso prolongado de celular e computador podem influenciar tanto no problema. “Quando a cabeça fica muito para frente, a cervical entra em sobrecarga e a musculatura da face também muda de comportamento. Isso favorece tensão, menos estabilidade e mais desgaste na articulação”, afirma.

Outro fator importante é o bruxismo, condição em que a pessoa aperta ou range os dentes, muitas vezes sem perceber. Esse esforço repetitivo pode acontecer durante o sono ou ao longo do dia e costuma estar ligado a ansiedade, estresse acumulado e dificuldade de relaxar. Não por acaso, dor na mandíbula, dor de cabeça, fadiga facial e sensação de cansaço ao despertar costumam aparecer juntas.

Além disso, alguns hábitos do cotidiano contribuem para manter a ATM sob esforço constante, como morder caneta, roer unha, mascar chiclete com frequência, apoiar o queixo com a mão e forçar a abertura da boca em bocejos ou mordidas grandes.

Para a psicóloga clínica Dra. Mirela Borges, especialista em burnout e esgotamento profissional, o pano de fundo desse quadro vai além de episódios isolados de estresse. “O que aparece em muitos casos é um estilo de vida que mantém o corpo em estado de alerta constante. A pessoa passa o dia sendo estimulada por notificações, informação em excesso, cobrança, comparação e velocidade. O cérebro não encontra tempo para processar, desacelerar e realmente descansar”, afirma.

Segundo Mirela, o problema não está só no tempo de tela, mas no padrão de ativação que ele ajuda a sustentar. “O corpo deixa de alternar de forma saudável entre ativação e repouso. Ele continua ligado mesmo quando a pessoa tenta relaxar. E, quando esse padrão se torna crônico, a tensão começa a aparecer fisicamente: ombros contraídos, respiração curta, mandíbula pressionada”, diz.

Na avaliação da psicóloga, esse ciclo é cada vez mais comum e muitas vezes passa despercebido. “A pessoa acorda e já pega o celular, atravessa o dia em atenção fragmentada, emenda tarefas sem pausa real e, quando tenta descansar, continua se estimulando com mensagens, vídeos e redes sociais. Ela até para, mas não desacelera. O organismo permanece em vigilância”, afirma.

Com o tempo, esse padrão pode transformar a dor em um sinal de esgotamento mais amplo. “Dor, tensão e pequenos travamentos não são exagero nem fraqueza. São respostas coerentes de um organismo submetido a ativação constante, sem espaço suficiente de recuperação. Em muitos casos, mais do que tratar o sintoma, é preciso olhar para o ritmo em que a pessoa está vivendo”, diz Mirela.

Para Mariana Milazzotto, um dos principais problemas é a banalização desses sinais. “Há muita gente convivendo com dor ao mastigar, estalos, dor de cabeça e travamentos pequenos como se isso fosse normal. Não é. O corpo pode compensar por algum tempo, mas quando a articulação começa a emitir sinais repetidos, o ideal é investigar antes que o quadro se torne crônico”, afirma.

Os sinais de alerta mais importantes incluem travamento da boca aberta ou fechada, dor aguda que impede mastigar ou falar, mudança súbita na mordida e sensação de desalinhamento. Nesses casos, a orientação é procurar atendimento especializado e evitar qualquer tentativa caseira de forçar a mandíbula.

“Pedir para alguém ‘colocar no lugar’ ou insistir na abertura da boca pode agravar o problema. A ATM é uma articulação delicada, próxima de músculos, ligamentos e nervos importantes”, diz Mariana.

Até a avaliação profissional, algumas medidas simples podem ajudar a conter a piora do quadro, como evitar mastigação forçada, não insistir na abertura ou no fechamento da boca, relaxar ombros e pescoço, usar compressa morna na lateral do rosto e tentar desacelerar a respiração. O tratamento depende da causa, da intensidade dos sintomas e do tempo de evolução, podendo envolver reorganização de hábitos, fisioterapia e, quando necessário, atuação conjunta com o dentista.

Na fisioterapia, explica Mariana, o objetivo é identificar o que levou a articulação à sobrecarga e o que está mantendo esse padrão. “Nem sempre a origem da dor está na mandíbula. Às vezes, ela está em uma cervical rígida, em um padrão postural repetido, em tensão sustentada ao longo do dia ou em hábitos que o paciente já nem percebe. O tratamento não é apenas aliviar a dor, mas ensinar o corpo a funcionar com mais eficiência e menos compensação”, afirma.

Prevenir novos episódios, segundo a especialista, depende menos da busca por uma postura perfeita e mais da redução de excessos. Dormir melhor, regular o estresse, rever hábitos repetitivos da boca, respeitar os limites da articulação e procurar avaliação ao primeiro sinal de piora são medidas que ajudam a interromper a progressão do quadro.

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