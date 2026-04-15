Quase todas as ruas têm árvores: cidade paulista chama atenção em ranking nacional

Birigui (SP) é considerada a cidade mais arborizada do Brasil, com quase 100% das ruas com presença de árvores. - Crédito: reprodução Youtube

A cidade de Birigui, no interior do estado de São Paulo, conquistou destaque nacional ao ser apontada como a cidade mais arborizada do Brasil, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base em dados do Censo 2022.

O estudo revelou que 98,4% dos moradores de Birigui vivem em ruas com presença de árvores, colocando o município no topo do ranking entre cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes.

Esse reconhecimento reforça o papel da arborização urbana como um dos principais fatores para a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade nas cidades brasileiras.

Ranking nacional coloca Birigui à frente de grandes cidades

De acordo com a pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, realizada pelo IBGE, Birigui superou diversos municípios conhecidos por sua infraestrutura urbana.

Na lista das cidades mais arborizadas do país, Birigui aparece em primeiro lugar, seguida por:

Sertãozinho (SP) — 97,5%

São José do Rio Preto (SP) — 97,3%

Maringá (PR) — 97,2%

Dourados (MS) — 97,1%

A pesquisa também apontou que 12 das 15 cidades mais arborizadas do Brasil estão no estado de São Paulo, evidenciando o protagonismo paulista em políticas urbanas sustentáveis.

Como o IBGE mede a arborização urbana

Um detalhe importante do levantamento é a metodologia utilizada para medir a arborização.

O IBGE considerou apenas árvores localizadas em áreas públicas, como calçadas e vias urbanas, desconsiderando árvores dentro de quintais ou propriedades privadas.

Os dados foram coletados por milhares de agentes durante o Censo 2022, analisando características como:

Arborização das ruas

Pavimentação

Iluminação pública

Calçadas

Infraestrutura urbana

Esse método garante maior precisão na avaliação das condições reais das vias onde a população vive.

Arborização melhora clima, saúde e bem-estar

Especialistas apontam que cidades arborizadas oferecem diversos benefícios ambientais e sociais.

Entre os principais impactos positivos estão:

Redução das temperaturas urbanas

Diminuição das chamadas “ilhas de calor”

Melhoria da qualidade do ar

Aumento do conforto térmico

Valorização imobiliária

Estímulo ao uso de espaços públicos

Além disso, ambientes urbanos com maior cobertura vegetal contribuem diretamente para a saúde física e mental da população.

Birigui: exemplo de planejamento urbano e sustentabilidade

Localizada na região noroeste do estado de São Paulo, Birigui também é conhecida como a “Capital do Calçado Infantil”, reunindo forte atividade industrial e crescimento urbano estruturado.

Com população superior a 100 mil habitantes, a cidade conseguiu manter altos índices de arborização mesmo com o avanço urbano, tornando-se exemplo nacional de equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental.

O reconhecimento nacional fortalece a imagem do município como referência em sustentabilidade e qualidade de vida — fatores cada vez mais valorizados por moradores, investidores e visitantes.

Arborização urbana cresce no Brasil

O levantamento do IBGE também revelou um panorama positivo em nível nacional.

Atualmente, cerca de 66% da população brasileira vive em ruas com pelo menos uma árvore, o que representa aproximadamente 115 milhões de pessoas em áreas urbanas arborizadas.

Esse avanço indica que a arborização urbana tem se tornado prioridade em diversos municípios, principalmente diante dos desafios climáticos e ambientais.

Birigui se destaca como referência nacional

Ao alcançar o topo do ranking nacional, Birigui reforça a importância de políticas públicas voltadas ao plantio e manutenção de árvores nas cidades.

Mais do que um título simbólico, o reconhecimento posiciona o município como referência em urbanismo sustentável, demonstrando que planejamento ambiental pode caminhar junto com crescimento econômico e qualidade de vida.

A liderança nacional também fortalece o turismo regional e valoriza o orgulho local dos moradores, que convivem diariamente com ruas mais verdes e ambientes urbanos mais agradáveis.

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