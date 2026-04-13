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segunda, 13 de abril de 2026
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Cartórios fazem mutirão de registro civil esta semana

13 Abr 2026 - 07h32Por Da redação
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Cartório - Crédito: Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência BrasilCartório - Crédito: Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Cartórios de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal começam nesta segunda-feira (13) uma mobilização para ampliar o acesso a documentações básicas, principalmente para a população mais vulnerável. Coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, a campanha Registre-se vai reunir diversas instituições, que irão variar conforme o estado.

A 4ª Semana Nacional do Registro Civil, que vai até o dia 17 de abril, pretende diminuir o sub-registro de nascimentos no país. Além de documentos básicos, como certidão de nascimento e RG, em alguns locais poderá ser emitido o título de eleitor.

Também serão disponibilizados atendimentos assistenciais, orientações jurídicas, serviços de saúde e ações em unidades prisionais.

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