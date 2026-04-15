Tontura pode ser sinal de doenças mais sérias e deve ser investig

tontura -

Falsa sensação de movimento ou de rotação (vertigem), perda de equilíbrio ou instabilidade, estado de flutuação ou de oscilação são alguns dos sintomas mais comuns de tontura, um problema que pode trazer limitações e comprometer a qualidade de vida das pessoas. Estima-se que cerca de 30% da população mundial apresentará tontura em algum momento da vida.

Como a tontura pode aparecer por diversas razões, como alterações auditivas, metabólicas, neurológicas, cardiovasculares, problemas ligados à coluna cervical ou transtornos de ansiedade, entre outros fatores, o tratamento adequado vai depender da causa e dos sintomas associados. Por isso, o diagnóstico preciso é essencial e deve ser realizado por uma equipe multiprofissional que inclui o fonoaudiólogo.

“O fonoaudiólogo é essencial na avaliação e no tratamento das alterações do equilíbrio e do sistema vestibular, com exercícios personalizados para cada caso”, afirma Pollyne Martins Moraes (CRFa 2-16898), conselheira do CREFONO2 – Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região. De acordo com a profissional, uma das formas de abordagem para a recuperação dos pacientes é a Reabilitação Vestibular (RV).

A RV é um tratamento complementar, não invasivo, baseado em manobras e exercícios físicos repetitivos de olhos, cabeça e corpo, que visam à recuperação do equilíbrio. “Quando bem indicada, traz diversos benefícios aos pacientes. Trata-se de um método seguro, com baixo risco de efeitos colaterais que, quando presentes, costumam ser leves e transitórios, e que atua diretamente sobre o quadro já instalado, sem gerar dependência do tratamento”, garante a conselheira do CREFONO2.



Embora a tontura seja comum em todas as idades, é uma queixa mais frequente entre os idosos. O número de sessões necessárias varia de pessoa para pessoa, de acordo com a queixa, os sintomas apresentados e a alteração funcional identificada. Há casos resolvidos em uma ou duas sessões; outros podem demandar de seis a oito sessões ou acompanhamento por alguns meses. “Vai depender de como cada paciente responde ao tratamento. Por isso, a RV deve ser realizada de forma individualizada”, conclui Pollyne.

22 de abril – Dia Nacional de Atenção à Tontura: o objetivo é conscientizar a população e os profissionais de saúde sobre a tontura como um sintoma sério, que merece uma investigação criteriosa e que pode estar associada a mais de 60 enfermidades. A data foi escolhida por marcar o aniversário do cientista austríaco Robert Bárány, Prêmio Nobel de 1914 em Fisiologia ou Medicina por suas contribuições para a otologia (área dedicada ao estudo do ouvido).

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