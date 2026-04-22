Minha Casa, Minha Vida muda regras e amplia financiamento; veja se você pode participar

Moradias populares - Crédito: divulgação

Entram em vigor nesta quarta-feira (22) as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida, que passam a ampliar o acesso ao financiamento habitacional para milhares de brasileiros. As mudanças incluem novos limites de renda familiar, aumento no valor máximo dos imóveis financiados e criação de uma nova faixa de atendimento.

A expectativa do governo federal é que as alterações permitam que mais famílias realizem o sonho da casa própria com condições facilitadas e juros reduzidos.

Novos limites de renda do Minha Casa, Minha Vida

Com as atualizações, as faixas de renda do programa passam a ter os seguintes valores:

Faixa 1: renda familiar de até R$ 3,2 mil

renda familiar de até Faixa 2: renda familiar de até R$ 5 mil

renda familiar de até Faixa 3: renda familiar de até R$ 9,6 mil

renda familiar de até Faixa 4: renda familiar de até R$ 13 mil

A criação da Faixa 4 é uma das principais novidades, permitindo que famílias com renda maior também tenham acesso a financiamento com condições diferenciadas.

Valor máximo dos imóveis também aumenta

Outra mudança importante envolve o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados dentro do programa.

Agora, os novos limites são:

Faixa 3: imóveis de até R$ 400 mil

imóveis de até Faixa 4: imóveis de até R$ 600 mil

Segundo especialistas, essa atualização acompanha a valorização do mercado imobiliário e amplia as opções disponíveis para os beneficiários.

Mais famílias devem ser beneficiadas

As alterações foram aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e contam com recursos adicionais do Fundo Social, que destinará cerca de R$ 31 bilhões ao programa.

A estimativa é que as mudanças tragam impacto direto na ampliação do acesso ao crédito habitacional:

87,5 mil famílias devem ter acesso a juros menores

devem ter acesso a juros menores 31,3 mil famílias passam a ser incluídas na Faixa 3

passam a ser incluídas na Faixa 3 8,2 mil famílias entram na nova Faixa 4

Além disso, a previsão técnica aponta um investimento de aproximadamente R$ 500 milhões em subsídios e R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.

O que muda para quem quer financiar um imóvel

Com as novas regras já em vigor, famílias que antes não se enquadravam no programa poderão ter acesso ao financiamento habitacional. A ampliação das faixas e dos valores dos imóveis deve facilitar a entrada de novos compradores no mercado.

Para quem planeja financiar um imóvel, o momento pode representar uma nova oportunidade de conquistar a casa própria com condições mais acessíveis.

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