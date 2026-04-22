Minha Casa, Minha Vida muda regras e amplia financiamento; veja se você pode participar

Entram em vigor nesta quarta-feira (22) as novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida, que passam a ampliar o acesso ao financiamento habitacional para milhares de brasileiros. As mudanças incluem novos limites de renda familiar, aumento no valor máximo dos imóveis financiados e criação de uma nova faixa de atendimento.
A expectativa do governo federal é que as alterações permitam que mais famílias realizem o sonho da casa própria com condições facilitadas e juros reduzidos.
Novos limites de renda do Minha Casa, Minha Vida
Com as atualizações, as faixas de renda do programa passam a ter os seguintes valores:
- Faixa 1: renda familiar de até R$ 3,2 mil
- Faixa 2: renda familiar de até R$ 5 mil
- Faixa 3: renda familiar de até R$ 9,6 mil
- Faixa 4: renda familiar de até R$ 13 mil
A criação da Faixa 4 é uma das principais novidades, permitindo que famílias com renda maior também tenham acesso a financiamento com condições diferenciadas.
Valor máximo dos imóveis também aumenta
Outra mudança importante envolve o valor máximo dos imóveis que podem ser financiados dentro do programa.
Agora, os novos limites são:
- Faixa 3: imóveis de até R$ 400 mil
- Faixa 4: imóveis de até R$ 600 mil
Segundo especialistas, essa atualização acompanha a valorização do mercado imobiliário e amplia as opções disponíveis para os beneficiários.
Mais famílias devem ser beneficiadas
As alterações foram aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e contam com recursos adicionais do Fundo Social, que destinará cerca de R$ 31 bilhões ao programa.
A estimativa é que as mudanças tragam impacto direto na ampliação do acesso ao crédito habitacional:
- 87,5 mil famílias devem ter acesso a juros menores
- 31,3 mil famílias passam a ser incluídas na Faixa 3
- 8,2 mil famílias entram na nova Faixa 4
Além disso, a previsão técnica aponta um investimento de aproximadamente R$ 500 milhões em subsídios e R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.
O que muda para quem quer financiar um imóvel
Com as novas regras já em vigor, famílias que antes não se enquadravam no programa poderão ter acesso ao financiamento habitacional. A ampliação das faixas e dos valores dos imóveis deve facilitar a entrada de novos compradores no mercado.
Para quem planeja financiar um imóvel, o momento pode representar uma nova oportunidade de conquistar a casa própria com condições mais acessíveis.