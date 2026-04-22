Muito açúcar pode afetar a imunidade?





O consumo de açúcar faz parte da rotina alimentar de grande parte da população, especialmente em datas comemorativas e períodos de maior indulgência, como a Páscoa. No entanto, o excesso pode trazer impactos que vão além do ganho de peso, afetando diretamente o funcionamento do sistema imunológico.

De acordo com o Dr. Carlos Alberto Reyes Medina, Diretor Médico da Carnot Laboratórios, o consumo elevado de açúcar pode interferir na resposta do organismo a agentes infecciosos. O excesso de glicose no sangue está associado a processos inflamatórios e pode comprometer a atuação das células de defesa, tornando o corpo mais suscetível a infecções.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam que o consumo de açúcares livres não ultrapasse 10% da ingestão calórica diária, sendo ideal reduzir para menos de 5% para obter benefícios adicionais à saúde. No entanto, o consumo médio da população costuma exceder esse limite, especialmente com a ingestão de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas.

Estudos clássicos na área de imunologia indicam que a ingestão elevada de açúcar pode reduzir temporariamente a eficiência dos glóbulos brancos, células responsáveis por combater vírus e bactérias. Esse efeito pode ocorrer poucas horas após o consumo excessivo, impactando a capacidade de resposta do organismo.

Além disso, dietas ricas em açúcar podem contribuir para o desequilíbrio da microbiota intestinal, que desempenha papel fundamental na imunidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 70% das células do sistema imunológico estão associadas ao intestino, o que reforça a relação entre alimentação e defesa do organismo.

O impacto do consumo excessivo de açúcar também está relacionado ao aumento do risco de doenças crônicas, como obesidade e diabetes tipo 2, condições que podem comprometer ainda mais a resposta imunológica ao longo do tempo.

A recomendação dos especialistas é manter uma alimentação equilibrada, com consumo moderado de açúcar e maior ingestão de alimentos in natura, além de priorizar a hidratação, a prática de atividade física e o sono adequado. Pequenas mudanças na rotina já podem contribuir para o fortalecimento da imunidade.

Observar o consumo de açúcar não significa restrição total, mas sim equilíbrio. O organismo tende a responder melhor quando há moderação e regularidade nos hábitos alimentares, especialmente em períodos de maior consumo.

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