Supermercado inova com escala 5x2 e abre 140 vagas

Novo Komprão Atacadista abre 140 vagas em São Bento do Sul com escala 5x2 e dois dias de folga por semana. - Crédito: divulgação

O Grupo Koch está com 140 vagas abertas para a nova unidade do Komprão Atacadista em São Bento do Sul (SC), trazendo como destaque a implantação de um modelo inédito de jornada 5x2 no setor supermercadista — formato que garante dois dias de descanso por semana aos colaboradores.

A novidade tem chamado atenção por representar uma mudança importante em um segmento tradicionalmente marcado por escalas mais extensas. A jornada seguirá o padrão de 44 horas semanais, mas com foco em maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Segundo o gerente de Recursos Humanos do Grupo Koch, Alisson Santos, a iniciativa faz parte de um projeto-piloto que busca avaliar, na prática, os benefícios da nova escala para a rotina dos funcionários e para a operação da empresa.

“Estamos implementando esse projeto-piloto para entender na prática a funcionalidade e operacionalização e acompanhar de perto como esse novo formato poderá impactar a vida de nossos colaboradores”, destacou.

Vagas abertas no Komprão: veja as oportunidades disponíveis

O processo seletivo contempla diversas áreas e níveis profissionais, oferecendo oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou deseja crescer na carreira.

Entre as vagas disponíveis estão cargos de liderança, funções operacionais de loja e vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD).

A nova unidade será instalada na filial 104, localizada no bairro Serra Alta, em São Bento do Sul.

Como se candidatar às vagas do Komprão

Mesmo com o encerramento da primeira etapa presencial, ainda é possível se candidatar online, o que amplia as chances para interessados que não participaram da fase inicial.

Os candidatos podem enviar seus dados pelos seguintes canais:

WhatsApp: (48) 99942-0368

Site oficial: grupokoch.jobs.recrut.ai

Além das vagas atuais, a empresa confirmou que um novo processo seletivo será realizado em maio, o que deve abrir mais oportunidades para quem deseja ingressar no setor supermercadista.

Escala 5x2 pode mudar o setor supermercadista

A adoção da escala 5x2 em supermercados é vista como um passo relevante para melhorar as condições de trabalho e aumentar a satisfação dos colaboradores. Caso o modelo apresente bons resultados, a tendência é que outras unidades e empresas do setor passem a avaliar formatos semelhantes.

A iniciativa também reforça o crescimento do Grupo Koch e a expansão da bandeira Komprão, que segue investindo em novas unidades e geração de empregos na região Sul do país.

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