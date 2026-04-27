Motociclista fica ferida após colisão em cruzamento no Santa Felícia

27 Abr 2026 - 08h08
Uma colisão entre moto e carro foi registrada na manhã desta segunda-feira (27), no bairro Santa Felícia, no cruzamento das ruas Manoel José Serpa e Cid Silva César.

A motociclista, de 33 anos, seguia pela rua Manoel José Serpa — que é via preferencial — após sair do trabalho, quando um carro que trafegava pela rua Cid Silva César teria avançado o sinal de parada obrigatória. Com isso, a moto acabou colidindo na lateral do veículo.
Com o impacto, a vítima foi arremessada sobre o capô do carro. Ela sofreu uma possível fratura no nariz e diversas escoriações pelo corpo.

A mulher foi socorrida inicialmente por uma equipe de motolância do SAMU e, em seguida, encaminhada por uma unidade básica até a Santa Casa de São Carlos.
A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

