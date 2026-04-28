Homem é detido por furto de componentes de semáforo durante a madrugada em São Carlos

Crédito: SCA

Um homem de 29 anos foi detido na madrugada desta terça-feira (28) por suspeita de furto na região da Rua República do Líbano com a Rua Papa Paulo VI, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 1h58 quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram encontrados com ele fios e partes de semáforos.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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