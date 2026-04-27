Mulher agride ex-companheiro e danifica veículo durante discussão no Centro

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 38 anos é acusada de agredir o ex-companheiro, um homem de 38 anos, durante uma discussão ocorrida na madrugada desta segunda-feira (27), na Rua Episcopal, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem compareceu ao plantão policial relatando que é separado da autora e que, na data dos fatos, ela teria enviado diversas mensagens com a intenção de reatar o relacionamento. Em seguida, os dois decidiram se encontrar e, já no interior do veículo, iniciaram uma discussão após a mulher tomar conhecimento de um novo relacionamento mantido pelo ex-companheiro.

Ainda segundo o registro policial, durante o desentendimento, a mulher retirou a chave do contato do veículo e passou a agredir o homem com golpes, causando ferimentos na boca, cabeça, nuca, face do lado direito e uma mordida no braço direito.

Após as agressões, a mulher saiu do veículo e passou a danificar o automóvel, quebrando o retrovisor do passageiro, o para-brisa dianteiro e o espelho interno. O homem também relatou que, ainda com as chaves do veículo, a autora teria desferido golpes contra o próprio pescoço e feito ameaças contra a pessoa com quem ele estaria mantendo relacionamento.

Ao final, a mulher deixou o local a pé.

O caso foi registrado como lesão corporal, e a vítima foi orientada quanto ao prazo legal de seis meses para eventual representação criminal contra a autora. A ocorrência será analisada pela autoridade policial responsável.

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