Mulher faz PIX errado e quem recebeu se nega a devolver

PIX - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 59 anos registrou um boletim de ocorrência após realizar uma transferência via Pix por engano e não conseguir reaver o valor enviado, em São Carlos.

De acordo com o boletim, o fato ocorreu no último final de semana, quando a vítima efetuava um Pix e, ao digitar incorretamente o número do celular utilizado como chave, acabou transferindo R$ 167,67 para a conta de uma mulher desconhecida.

Após perceber o erro, a vítima entrou em contato com a destinatária por meio do WhatsApp, seguindo orientação do próprio banco, para explicar a situação e solicitar a devolução do valor. No entanto, segundo o relato, a mulher teria se recusado a devolver o dinheiro diretamente e, em seguida, bloqueado o contato.

Diante da negativa, a vítima registrou o boletim de ocorrência com o objetivo de contestar a transação junto à instituição financeira e tentar recuperar o valor transferido indevidamente.

O caso foi registrado como apropriação de coisa havida por erro, prevista no artigo 169 do Código Penal, e será encaminhado ao 2º Distrito Policial de São Carlos para análise da autoridade policial.

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