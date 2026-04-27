Homem é esfaqueado durante desentendimento familiar

Viatura na UPA Santa Felícia - Crédito: SCA

Um homem de 38 anos foi esfaqueado durante um desentendimento familiar ocorrido na madrugada deste domingo (26), em uma residência localizada nos fundos de um imóvel na Avenida João Vitor Rosa, no distrito de Água Vermelha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM por volta das 1h20, após a informação de que havia uma briga familiar no local e uma pessoa ferida por faca. Quando a equipe chegou, a confusão já havia terminado e a vítima havia sido socorrida por um colega até a UPA do Santa Felícia, apresentando lesões provocadas por arma branca.

Segundo relato de testemunhas, o autor, um homem de 44 anos, teria desferido facadas contra a vítima durante a briga. Ele precisou ser contido pela própria vítima e por uma testemunha de 25 anos, motivo pelo qual também apresentava ferimentos decorrentes do uso de força necessário para contê-lo.

O suspeito foi conduzido algemado à Santa Casa, devido ao fundado receio de fuga, onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, ele foi encaminhado ao plantão policial para registro da ocorrência.

Durante o registro, a vítima informou que, por se tratar de um desentendimento familiar, optou por não representar criminalmente contra o autor naquele momento, sendo cientificada do prazo legal de seis meses para eventual manifestação futura.

Ainda conforme o boletim, o autor não foi ouvido formalmente na ocasião, pois apresentava sinais visíveis de embriaguez, não estando em condições de prestar depoimento.

Foram expedidas requisições para exames periciais no Instituto Médico Legal (IML), e o caso foi registrado como lesão corporal, sendo posteriormente encaminhado para outra unidade policial responsável pela apuração dos fatos.

Leia Também