Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Prado

Crédito: SCA

Uma colisão entre carro e moto foi registrada na tarde desta segunda-feira (27), no bairro Vila Prado, em São Carlos, no cruzamento da Avenida Teixeira de Barros, conhecida como Rua Larga, com a Rua Cândido Padim.

De acordo com as informações, o motociclista, de 59 anos, seguia pela Rua Cândido Padim, no sentido centro-bairro, pela via preferencial. Já o condutor do veículo trafegava pela Avenida Teixeira de Barros e, ao avançar pelo cruzamento, acabou interceptando a trajetória da motocicleta.

O piloto não conseguiu evitar o impacto e colidiu contra a lateral do carro, sendo arremessado ao solo.

A vítima, um homem de 59 anos, foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde não foi informado.

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