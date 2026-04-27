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segunda, 27 de abril de 2026
Segurança

Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Prado

27 Abr 2026 - 16h50Por Da redação
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Motociclista fica ferido em colisão com carro na Vila Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma colisão entre carro e moto foi registrada na tarde desta segunda-feira (27), no bairro Vila Prado, em São Carlos, no cruzamento da Avenida Teixeira de Barros, conhecida como Rua Larga, com a Rua Cândido Padim.

De acordo com as informações, o motociclista, de 59 anos, seguia pela Rua Cândido Padim, no sentido centro-bairro, pela via preferencial. Já o condutor do veículo trafegava pela Avenida Teixeira de Barros e, ao avançar pelo cruzamento, acabou interceptando a trajetória da motocicleta.

O piloto não conseguiu evitar o impacto e colidiu contra a lateral do carro, sendo arremessado ao solo.

A vítima, um homem de 59 anos, foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos. O estado de saúde não foi informado.

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