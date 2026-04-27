Motoqueiro fica ferido após colisão com carro no Jardim Paraíso

Crédito: SCA

Uma colisão entre moto e carro foi registrada no bairro Jardim Paraíso, nas proximidades da Santa Casa, no cruzamento da rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio com a rua Dona Maria Jacinta.



Segundo informações, o motociclista, de 32 anos, trafegava pela rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, que é via preferencial, quando um carro, que seguia pela rua Dona Maria Jacinta, avançou a sinalização de parada obrigatória. Com isso, o motociclista acabou colidindo na lateral do veículo.



A vítima, que é o condutor da motociclista, sofreu uma possível fratura no punho e foi socorrida pela equipe da motolância do SAMU, sendo encaminhada à Santa Casa de São Carlos.



A Polícia Militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência.

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