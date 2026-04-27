Discussão entre vizinhos termina com agressão, danos a veículo e mulher ferida

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos terminou em agressões físicas, danos materiais e uma mulher ferida na manhã do sábado (25), no bairro Jardim Bicão, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso foi registrado por volta das 8h30. A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender uma desinteligência envolvendo um automóvel Ford Ka e uma motocicleta Honda CBX 250 Twister que estavam em frente a uma residência.

Segundo relato dos agentes, a motocicleta estava regularmente estacionada em frente à casa de seus proprietários quando um vizinho, de 62 anos, ao sair com seu veículo, acabou colidindo contra a moto, provocando sua queda ao solo.

Após o impacto, uma mulher de 49 anos, proprietária da motocicleta, conversou inicialmente com o motorista do carro. Ao perceber danos no veículo, ela foi até a residência do vizinho para tratar sobre a reparação. Nesse momento, o marido dela, de 53 anos, chegou ao local e iniciou-se uma discussão com o vizinho.

Durante o desentendimento, o homem de 53 anos passou a trocar agressões físicas com o vizinho. Ainda conforme o registro policial, ele desferiu um soco contra o vidro traseiro do automóvel, quebrando-o.

A situação se agravou quando, durante a discussão, o homem empurrou a esposa do motorista, uma mulher de 59 anos, que caiu ao solo e sofreu escoriações no braço esquerdo.

Os guardas municipais relataram ainda que, segundo testemunhas, durante a discussão o motorista do automóvel teria exibido uma arma de fogo e apontado em direção ao casal proprietário da motocicleta. O homem negou a acusação, e após revista pessoal e buscas no veículo e nas imediações, nenhum armamento ou objeto ilícito foi localizado.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados ao plantão policial para as providências cabíveis.

O caso foi registrado como vias de fato, lesão corporal e dano, e será apurado pela Polícia Civil.

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