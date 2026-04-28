"Talibã" furta celular de estudante que dormia na Pista de Skate do Santa Felícia

Pista do Santa Felícia irá receber competição de skate - Crédito: Divulgação

Uma mulher de 44 anos foi vítima de furto na madrugada de domingo (26), na pista de skate localizada na Rua Miguel João, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que havia se mudado recentemente para São Carlos para iniciar um curso em uma instituição de ensino superior. Inicialmente, ela permaneceu na residência de uma amiga, mas decidiu deixar o local no dia seguinte por se sentir insegura no ambiente.

Ainda segundo o relato, ao se deslocar pela cidade, a mulher foi abordada por um casal que sugeriu que ela passasse a noite na pista de skate do bairro Santa Felícia, alegando que o local seria mais seguro para pernoite. A vítima aceitou a sugestão e permaneceu no local, deitando-se em um banco e mantendo sua bolsa com pertences pessoais ao seu lado.

Ela informou que adormeceu e, ao acordar pela manhã, foi avisada por uma das pessoas que a acompanhavam que um homem, conhecido por um apelido de "talibã", teria subtraído seu aparelho celular de dentro da bolsa enquanto ela dormia, sem que percebesse a ação.

Após o ocorrido, a vítima foi levada a alguns pontos da cidade conhecidos pelo comércio de entorpecentes, na tentativa de localizar o suspeito ou recuperar o aparelho. Em um desses locais, um indivíduo informou que o suspeito teria sido visto com um celular com características semelhantes ao da vítima.

Posteriormente, a mulher procurou atendimento no Centro POP de São Carlos, onde recebeu orientação de uma assistente social para registrar a ocorrência policial.

O aparelho furtado é um telefone celular da marca Motorola, de cor azul claro, cujo modelo não foi informado.

O caso foi registrado como furto e será encaminhado para investigação pela unidade policial responsável.

Leia Também