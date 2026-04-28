Filho é preso por descumprir medida protetiva e se aproximar da casa da mãe

Viatura Plantão Policial - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (27) por descumprimento de medida protetiva de urgência, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma denúncia de possível descumprimento de medida protetiva na Rua Maria Eugênia Fabiano. No local, os agentes localizaram o suspeito em frente à residência da mãe, uma mulher de 56 anos, que possui medidas protetivas concedidas pela Justiça contra o filho.

A vítima informou aos policiais que o homem é usuário de drogas e que frequentemente comparece ao imóvel exigindo dinheiro para comprar entorpecentes. Segundo relato, quando recebe negativa, ele costuma danificar móveis e utensílios da casa. Apesar da existência das medidas judiciais que determinam o afastamento do filho e proíbem sua aproximação a menos de 100 metros, ele continuava retornando ao local, alegando não ter para onde ir.

Na data dos fatos, o homem voltou à residência e solicitou dinheiro novamente. Temendo por sua segurança, a mulher acionou a Polícia Militar. O suspeito foi surpreendido no portão do imóvel. A vítima declarou que, naquele momento, não sofreu agressões nem ameaças, mas reafirmou que não aceita o retorno do filho à residência.

O suspeito optou por permanecer em silêncio durante o registro da ocorrência e informou que se manifestaria apenas em juízo.

O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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