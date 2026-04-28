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terça, 28 de abril de 2026
Santa Felícia

Discussão entre casal termina com intervenção da PM e denúncia de agressões contra crianças

28 Abr 2026 - 08h54Por Da redação
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Caso de calúnia foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraCaso de calúnia foi registrado no plantão policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e vias de fato foi registrada na noite de segunda-feira (27), em uma residência localizada no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma desinteligência entre um homem de 40 anos e uma mulher de 43 anos. No local, os agentes fizeram contato com o casal e o homem solicitou autorização para entrar na residência e retirar seus pertences, com a intenção de deixar o imóvel.

Durante a saída, segundo o registro, a mulher teria impedido que ele deixasse a casa, arremessando roupas e objetos por cima do muro para outra residência. O homem conseguiu deixar o local em seu veículo, acompanhado pela equipe policial. Pouco tempo depois, os policiais foram novamente acionados após o homem retornar ao imóvel, alegando ter recebido áudios enviados pela mulher, nos quais ela afirmava que iria agredir os filhos do casal, além de registros com o choro das crianças.

Ainda conforme o boletim, o homem relatou que o relacionamento estava desgastado e que a mulher suspeitava de traição. Ele afirmou que, ao tentar sair da residência, foi impedido pela companheira, que também teria ameaçado se machucar e acusá-lo de agressão. Após deixar o local, recebeu mensagens de áudio enviadas por uma das filhas, de 9 anos, que chorava e dizia estar sendo agredida pela mãe caso ele não atendesse às ligações.

O homem retornou ao imóvel acompanhado de uma testemunha e tentou retirar as crianças, um menino de 8 anos e uma menina de 9 anos, mas a mulher teria impedido a saída e ameaçado continuar agredindo os filhos. Segundo o relato, ela também teria tentado arremessar pedras contra o veículo utilizado pelo homem, sendo contida. A Polícia Militar foi acionada novamente e conduziu as partes ao plantão policial.

Em conversa com as crianças, foi relatado que a mãe teria desferido chineladas contra elas, atingindo braços e pernas, sem causar lesões aparentes. Durante o episódio, uma idosa de 43 anos — avó das crianças — também teria sido atingida ao tentar protegê-las.

Já a mulher declarou que utilizou os filhos para atingir emocionalmente o marido, mas negou ter agredido fisicamente as crianças, afirmando que apenas as pressionou psicologicamente. Ela também relatou ter sido agredida pelo homem e solicitou medidas protetivas contra ele, sendo requisitado exame de corpo de delito.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e vias de fato, com solicitação de medidas protetivas em favor das crianças. As circunstâncias serão apuradas pelas autoridades competentes.

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