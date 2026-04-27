(16) 99963-6036
segunda, 27 de abril de 2026
Região

Novos radares entram em operação em rodovias estaduais de SP a partir desta terça; confira os locais

27 Abr 2026 - 17h20Por Assessoria de Imprensa
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Novos radares entram em operação em rodovias estaduais de SP a partir desta terça; confira os locais - Crédito: DER Crédito: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, inicia à 0h desta terça-feira (28) a operação de quatro novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

Com a ativação, o número total de equipamentos em funcionamento nas rodovias não concedidas do estado chega a 646. A lista completa com todos os pontos de fiscalização pode ser consultada no site oficial do DER-SP.

A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e preservar vidas. Os radares estão devidamente sinalizados, e os limites de velocidade variam de acordo com as características de cada trecho.

Motoristas que ultrapassarem a velocidade permitida estarão sujeitos à autuação. Segundo o DER-SP, a iniciativa busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“O reforço na fiscalização demonstra o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codello.

Os novos equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A definição dos locais leva em consideração estudos técnicos que analisam histórico de acidentes, excesso de velocidade, características das vias, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início da fiscalização será divulgado pelos canais oficiais do Governo do Estado, imprensa e Diário Oficial.

Confira os novos radares em operação:

  • SP-222, km 5,457 – Sentido Leste/Oeste – Miracatu – Velocidade: 40 km/h
  • SPA-127/304, km 0,950 – Sentido Norte – Nova Odessa – Velocidade: 60 km/h
  • SP-193, km 15,245 – Sentido Norte/Sul – Jacupiranga – Velocidade: 40 km/h
  • SP-088, km 60,099 – Sentido Norte/Sul – Mogi das Cruzes – Velocidade: 40 km/h 
 
 

Leia Também

Após sofrer um AVC, ex-prefeito de Descalvado está internado na Santa Casa
Região18h40 - 27 Abr 2026

Após sofrer um AVC, ex-prefeito de Descalvado está internado na Santa Casa

Ibaté em Ação leva serviços gratuitos e lazer ao bairro Popular
Região18h10 - 27 Abr 2026

Ibaté em Ação leva serviços gratuitos e lazer ao bairro Popular

Acordo Coletivo: SINDSPAM realiza primeira assembleia com servidores públicos de Ibaté
Região13h35 - 27 Abr 2026

Acordo Coletivo: SINDSPAM realiza primeira assembleia com servidores públicos de Ibaté

Homem é preso após ameaçar familiares e ser ferido com faca
Itirapina 06h41 - 27 Abr 2026

Homem é preso após ameaçar familiares e ser ferido com faca

Caminhoneiro com sinais de embriaguez fica ferido após tombamento na Washington Luís
Itirapina 06h34 - 27 Abr 2026

Caminhoneiro com sinais de embriaguez fica ferido após tombamento na Washington Luís

Últimas Notícias