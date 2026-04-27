Novos radares entram em operação em rodovias estaduais de SP a partir desta terça; confira os locais

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, inicia à 0h desta terça-feira (28) a operação de quatro novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

Com a ativação, o número total de equipamentos em funcionamento nas rodovias não concedidas do estado chega a 646. A lista completa com todos os pontos de fiscalização pode ser consultada no site oficial do DER-SP.

A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e preservar vidas. Os radares estão devidamente sinalizados, e os limites de velocidade variam de acordo com as características de cada trecho.

Motoristas que ultrapassarem a velocidade permitida estarão sujeitos à autuação. Segundo o DER-SP, a iniciativa busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“O reforço na fiscalização demonstra o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codello.

Os novos equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A definição dos locais leva em consideração estudos técnicos que analisam histórico de acidentes, excesso de velocidade, características das vias, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início da fiscalização será divulgado pelos canais oficiais do Governo do Estado, imprensa e Diário Oficial.

Confira os novos radares em operação: