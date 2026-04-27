Caminhoneiro com sinais de embriaguez fica ferido após tombamento na Washington Luís

Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um caminhoneiro ficou ferido após o tombamento de um veículo de carga na madrugada desta segunda-feira (27), no km 206 da Rodovia Washington Luís (SP-310), no município de Itirapina.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, o caminhão, um Volvo FH 360, seguia no sentido sul quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre a faixa 2 e o acostamento da rodovia.

O acidente ocorreu por volta da 1h40, causando interdição parcial da pista. A faixa da direita permaneceu interditada até às 3h25, enquanto o acostamento segue bloqueado para os trabalhos de remoção da carga e destombamento do veículo.

Ainda segundo as informações operacionais, o motorista sofreu ferimentos leves. A Polícia Rodoviária acionou uma ambulância para atendimento no local e posterior encaminhamento ao hospital. Foi informado também que o condutor recusou realizar o teste do bafômetro e apresentava sinais de embriaguez.

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