(16) 99963-6036
sexta, 24 de abril de 2026
Região

Guarda Municipal apreende drogas escondidas em lixeira no Jardim Icaraí, em Ibaté

24 Abr 2026 - 15h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal apreende drogas escondidas em lixeira no Jardim Icaraí, em Ibaté -

Durante patrulhamento preventivo realizado na noite de quinta-feira (23), por volta das 22h35, a Guarda Municipal localizou e apreendeu diversas porções de entorpecentes escondidas em uma lixeira no bairro Jardim Icaraí, em São Carlos.

De acordo com o relato da ocorrência, a equipe realizava ronda pela região quando visualizou alguns indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de uma praça pública, local já conhecido por recorrentes denúncias e registros relacionados ao tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos se levantaram rapidamente e fugiram em direções distintas, o que impossibilitou a abordagem naquele momento e reforçou a suspeita de atividade ilícita.

Diante da situação, os agentes realizaram uma varredura nas imediações e, em frente ao número 273 da Rua Pedro Ronchim, localizaram uma sacola plástica preta no interior de uma lixeira. Dentro dela foram encontradas diversas substâncias aparentando ser entorpecentes, todas fracionadas e prontas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 75 pinos contendo substância análoga à cocaína, 28 invólucros tipo zíper com substância semelhante à maconha, 26 pedras de material análogo ao crack, 24 porções de substância semelhante ao haxixe e cinco porções de material conhecido como ICE.

Todo o material foi recolhido e encaminhado ao plantão policial, onde foi apreendido para as providências cabíveis. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

Leia Também

Dupla é presa com mais de 400 pinos de cocaína após tentar esconder droga em casa em Analândia
Região07h21 - 24 Abr 2026

Dupla é presa com mais de 400 pinos de cocaína após tentar esconder droga em casa em Analândia

Ibaté em Ação leva serviços, lazer e apoio ao empreendedor neste sábado no Bairro Popular
Região12h34 - 23 Abr 2026

Ibaté em Ação leva serviços, lazer e apoio ao empreendedor neste sábado no Bairro Popular

Quatro suspeitos de São Carlos são detidos após furto de fiação em Porto Ferreira
Madrugada 11h25 - 23 Abr 2026

Quatro suspeitos de São Carlos são detidos após furto de fiação em Porto Ferreira

Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado
Região11h19 - 23 Abr 2026

Homem esfaqueia mulher e tenta tirar a própria vida ateando fogo em Descalvado

Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento na região
Triste 11h05 - 23 Abr 2026

Motociclista morre após colisão com carro em cruzamento na região

Últimas Notícias