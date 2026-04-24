Guarda Municipal apreende drogas escondidas em lixeira no Jardim Icaraí, em Ibaté

Durante patrulhamento preventivo realizado na noite de quinta-feira (23), por volta das 22h35, a Guarda Municipal localizou e apreendeu diversas porções de entorpecentes escondidas em uma lixeira no bairro Jardim Icaraí, em São Carlos.

De acordo com o relato da ocorrência, a equipe realizava ronda pela região quando visualizou alguns indivíduos em atitude suspeita nas proximidades de uma praça pública, local já conhecido por recorrentes denúncias e registros relacionados ao tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos se levantaram rapidamente e fugiram em direções distintas, o que impossibilitou a abordagem naquele momento e reforçou a suspeita de atividade ilícita.

Diante da situação, os agentes realizaram uma varredura nas imediações e, em frente ao número 273 da Rua Pedro Ronchim, localizaram uma sacola plástica preta no interior de uma lixeira. Dentro dela foram encontradas diversas substâncias aparentando ser entorpecentes, todas fracionadas e prontas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 75 pinos contendo substância análoga à cocaína, 28 invólucros tipo zíper com substância semelhante à maconha, 26 pedras de material análogo ao crack, 24 porções de substância semelhante ao haxixe e cinco porções de material conhecido como ICE.

Todo o material foi recolhido e encaminhado ao plantão policial, onde foi apreendido para as providências cabíveis. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

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