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sexta, 24 de abril de 2026
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Dupla é presa com mais de 400 pinos de cocaína após tentar esconder droga em casa em Analândia

24 Abr 2026 - 07h21Por Da redação
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Dupla é presa com mais de 400 pinos de cocaína após tentar esconder droga em casa em Analândia - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo terminou com a prisão de dois homens por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (24), em Analândia.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Nova Analândia, quando suspeitou dos ocupantes de um veículo VW/Fox. Ao notarem a aproximação da viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo, sendo possível observar o momento em que o condutor arremessou uma sacola verde em direção a uma residência.

Na abordagem, os policiais encontraram 66 pinos de cocaína com o passageiro e 30 pinos da mesma substância com o condutor.
Questionados, ambos confessaram que haviam adquirido a droga na cidade de São Carlos, com a intenção de comercializar o entorpecente.
Durante a detenção, um dos suspeitos ofereceu resistência, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Dando continuidade à ocorrência, os policiais realizaram contato com a moradora da residência onde a sacola havia sido arremessada. Com autorização, a equipe entrou no imóvel e localizou o pacote, que continha mais 304 pinos de cocaína.

Ao todo, foram apreendidos 410 pinos da droga, somando cerca de 266 gramas, além de dois aparelhos celulares (um iPhone 13 e um Samsung Galaxy) e o veículo utilizado pela dupla.

Com apoio de equipes de cidades vizinhas, os indivíduos foram conduzidos ao plantão policial de Rio Claro, onde o delegado de plantão determinou a apreensão dos materiais e manteve os dois presos à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

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