Homem é preso pela PM com cocaína, crack e dinheiro em Ribeirão Bonito

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar com drogas e dinheiro na noite desta sexta-feira (25), no Jardim Eliana, em Ribeirão Bonito.

Segundo relatório policial, os policiais militares realizavam patrulhamento pela Avenida Joana Bivanco Machado quando ao acessarem a Rua Rosária Ruiz Miguel Viruel Biruel avistaram um indivíduo em atitude suspeita, em um ponto conhecido de tráfico. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou se desfazer de uma sacola e se afastar mas foi abordado.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado no entanto, ao verificar o material dispensado, os PMs localizaram 31 pinos de cocaína, 26 invólucros com crack, uma porção de maconha e R$ 330 em dinheiro. Na sequência, o homem foi levado para o Plantão Policial de São Carlos.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, por tráfico de drogas e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem.

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