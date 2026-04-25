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sábado, 25 de abril de 2026
Se Deu Mal

Homem é preso pela PM ao tentar descartar crack de ônibus na SP-215 em Dourado

Suspeito já era alvo de denúncias por buscar drogas em São Carlos para revender

25 Abr 2026 - 01h35Por Flávio Fernandes
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Homem é preso pela PM ao tentar descartar crack de ônibus na SP-215 em Dourado - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos, foi preso pela Polícia Militar com drogas na noite desta sexta-feira (24), no km 190 da rodovia Dr Paulo Lauro SP-215, em Dourado. 

Segundo informações, a PM já vinha monitorando o suspeito após denúncias indicarem que ele se deslocava com frequência para São Carlos pra buscar entorpecentes e revendê - los. O suspeito utilizava um coletivo no trajeto entre as duas cidades. 

As equipes intensificaram o patrulhamento na rodovia e abordaram o ônibus, após desembarque de passageiros em um sítio próximo. Na ação, o homem demonstrou nervosismo e arremessou uma sacola pela janela.

Um dos PMs que estava do lado de fora, presenciou o descarte e ao verificar foram localizados pedras de crack. Na sequência, ele foi levado para o Plantão Policial de São Carlos. 

Diante dos fatos, o delegado registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem. 

 

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