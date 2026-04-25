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sábado, 25 de abril de 2026
Rio Claro

Bitrem atinge ônibus parados e provoca interdição parcial na Washington Luís

Colisão ocorreu após veículo de carga desviar para o acostamento e atingir coletivos parados; três pessoas saíram ilesas e pista foi liberada ainda no início da manhã.

25 Abr 2026 - 08h15Por Da redação
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Bitrem atinge ônibus parados e provoca interdição parcial na Washington Luís - Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br) Crédito: Fonte: Portal CCM ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)

Um acidente envolvendo um bitrem e dois ônibus provocou interdição parcial na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na madrugada deste sábado (25), no km 180, no sentido capital.;

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária responsável pela rodovia, o bitrem trafegava pelo sentido sul quando, após passar pela praça de pedágio e atingir o final do trecho conhecido como "garrafão", por motivos ainda desconhecidos, desviou para a direita e entrou parcialmente no acostamento. Em seguida, o veículo colidiu na traseira de um ônibus que estava parado no local.

Com o impacto, o primeiro ônibus foi arremessado contra a traseira de um segundo coletivo da mesma empresa, que também se encontrava estacionado nas proximidades. No momento da colisão, os motoristas dos dois ônibus estavam fora dos veículos.

Após a batida, a carreta do bitrem formou um "L" sobre a pista, permanecendo imobilizada na faixa 3 de rolamento até a chegada das equipes de atendimento.

Segundo a concessionária, três pessoas foram registradas como vítimas, todas ilesas, e assinaram termo de recusa de atendimento médico.

 

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