Homem é preso após ameaçar familiares e ser ferido com faca

Viatura Polícia Militar - Crédito: divulgação

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou diversas equipes da Polícia Militar no fim da tarde deste domingo (26), na região central de Itirapina. O caso terminou com um homem ferido por arma branca, atendimento médico às partes envolvidas e prisão em flagrante.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento de uma briga em via pública, na Rua 11, região central da cidade. No local, os policiais encontraram um homem ferido por golpes de faca.

Segundo relatos colhidos pelas equipes, o homem estaria alterado e agressivo, passando a ameaçar familiares de morte. Na sequência, ele teria iniciado agressões físicas contra familiares, utilizando socos, chutes e até pedras.

Ainda conforme as informações registradas, durante uma das agressões, quando uma mulher era atacada e enforcada, outra familiar interveio e utilizou uma faca para conter as agressões.

O homem ferido foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital São José. As demais envolvidas também passaram por atendimento médico.

Após o atendimento hospitalar, todas as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Judiciária de Rio Claro. O delegado responsável tomou ciência dos fatos, elaborou o boletim de ocorrência e ratificou a prisão em flagrante do agressor, que permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

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