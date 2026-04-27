Após sofrer um AVC, ex-prefeito de Descalvado está internado na Santa Casa

José Carlos Calza foi prefeito de Descalvado por três mandatos - Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Descalvado, José Carlos Calza, de 76 anos, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico neste fim de semana e está internado na Santa Casa de São Carlos. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ele está sendo tratado na Unidade de AVC da instituição, que é especializada no atendimento desses casos.

Calza foi prefeito de Descalvado entre 1993 e 1996. Ele elegeu seu sucessor, Lito Todescan Gabrielli. Foi novamente eleito prefeito em 2000 e reeleito em 2004, governando a cidade durante oito anos consecutivos. Em seus mandatos, a cidade obteve importantes conquistas, como, por exemplo, a então Unicastelo (Universidade Camilo Castelo Branco), hoje Universidade Brasil.

Nas eleições de 2012, Calza foi o candidato mais votado, com 54% dos votos, mas teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Como a maioria dos votos poderia ser anulada, a cidade teve novas eleições para prefeito por determinação da Justiça Eleitoral.

Calza teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral depois que as contas de 2007 e 2008, período em que governou o município, foram rejeitadas. Ele entrou com recurso, mas o ministro do TSE, Marco Aurélio de Mello, não acatou as alegações.

O segundo colocado naquela disputa eleitoral, Luis Antônio Panone, que concorria à reeleição, enfrentava um processo no TRE por uma suposta compra de votos com cestas básicas. Posteriormente, Panone foi inocentado da acusação. Depois disso, Calza tentou ser candidato em 2016, 2020 e 2024, mas seus planos sempre foram barrados pela Justiça Eleitoral, que o declarou inelegível. Atualmente, ele afirmava que pretende concorrer novamente ao cargo de prefeito em 2028.

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