Acordo Coletivo: SINDSPAM realiza primeira assembleia com servidores públicos de Ibaté

Crédito: divulgação

O Sindicato dos Servidores Públicos, Empregados Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos, Dourado e Ibaté (SINDSPAM), realizou na noite desta sexta-feira (24) uma assembleia histórica em Ibaté.

Foi a primeira assembleia que reuniu cerca de 150 servidores e servidoras, que juntos construíram a pauta de negociação para o Acordo Coletivo 2026/2027 da categoria. Depois de aprovada a pauta, uma comissão de negociação de servidores foi formada para que juntamente com os diretores do SINDSPAM, se reúnam com representantes da Prefeitura Municipal de Ibaté, para tratar das cláusulas aprovadas na assembleia.

Em breve uma nova assembleia será convocada para apresentar os resultados e discutir as próximas ações da categoria.

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