Ibaté em Ação leva serviços gratuitos e lazer ao bairro Popular

A Ibaté viveu mais um dia de cidadania e integração no último sábado com a realização de mais uma edição do programa “Ibaté em Ação”. Promovido pela Prefeitura, o evento aconteceu no bairro Popular e reuniu um grande número de moradores em busca de serviços essenciais e atividades de lazer.

Durante a ação, a população teve acesso a atendimentos gratuitos, como corte de cabelo, atualização do Cadastro Único e serviços de saúde, incluindo aferição de pressão arterial, testes de glicemia e vacinação contra a Influenza e a Covid-19 para os grupos prioritários.

Também foram disponibilizados serviços administrativos, como consulta de débitos junto à Prefeitura, emissão de segunda via de contas, solicitação da carteira do idoso e cadastramento de currículos no portal “Emprega Ibaté”, ampliando o acesso da população a oportunidades de emprego.

A iniciativa contou ainda com a participação do Centro de Controle de Zoonoses, que promoveu a adoção responsável de cães e gatos, reforçando a conscientização sobre o cuidado com os animais.

Além dos atendimentos, o evento proporcionou momentos de lazer para toda a família. As crianças puderam aproveitar trenzinho, brinquedos infláveis e a distribuição de pipoca e algodão doce. A programação também incluiu apresentação de banda marcial e um animado aulão de Zumba e Hitbox, que envolveu o público presente. O Banco do Povo também esteve presente, oferecendo orientação para quem deseja empreender no município.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância da iniciativa. “O Ibaté em Ação é uma ação que aproxima a Prefeitura das pessoas, levando serviços essenciais diretamente aos bairros. Ficamos muito felizes em ver a participação das famílias e o quanto esse projeto contribui para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

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