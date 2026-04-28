Adolescente é abordado com notebook furtado e vítima reconhece objeto em Ibaté

Um adolescente foi abordado pela Guarda Municipal na noite de segunda-feira (27), por volta das 20h20, na Rua João Souza, nº 131, no bairro CDHU, em Ibaté, após ser flagrado com um notebook que havia sido furtado durante a madrugada em uma residência nas proximidades.

De acordo com o registro da ocorrência, durante patrulhamento pelo bairro, equipes visualizaram o menor em frente a uma residência portando um notebook. Ao notar a aproximação das viaturas, ele arremessou o objeto para o interior do imóvel.

Os policiais realizaram contato com o morador, que entregou o notebook solicitado pela equipe. Questionado sobre a procedência do objeto, o menor informou que um indivíduo conhecido como “Jean” teria deixado o notebook sob sua guarda e que retornaria posteriormente para buscá-lo.

Diante da situação, o menor foi conduzido até sua residência, onde seu responsável foi informado sobre os fatos e passou a acompanhar a ocorrência. Ambos foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e, em seguida, apresentados na Delegacia de Polícia.

Durante o atendimento, os guardas receberam informação sobre um furto ocorrido em uma residência próxima durante a madrugada. A vítima foi contatada e compareceu ao hospital, onde reconheceu o notebook como sendo de sua propriedade.

Ainda segundo relato da vítima, além do notebook, foram furtados uma bicicleta de cor azul, a quantia de 75 dólares em dinheiro e outros pertences. Foi informado que esses demais itens serão objeto de investigação pela Polícia Civil de Ibaté.

As partes foram encaminhadas ao Plantão Policial de São Carlos, onde o boletim de ocorrência foi registrado. O notebook permaneceu apreendido, ficando à disposição da autoridade policial para posterior restituição ao proprietário.

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