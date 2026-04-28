Briga de casal termina em esfaqueamento na Praça do Mercado

Samu no local - Crédito: SCA

Uma mulher trans de 37 anos, moradora em situação de rua, foi esfaqueada na noite desta terça-feira (28) na região da Praça do Mercado Municipal, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o namorado, momento em que acabou sendo atingida por golpes de faca na mão e no peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro da mulher, que foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos. Segundo informações iniciais, os ferimentos foram considerados leves.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado pelas autoridades.

Leia Também