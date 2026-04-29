Golpe do falso intermediário termina com veículo recuperado e apreendido

Veículo apreendido - Crédito: SCA

Nesta terça-feira (28), um homem procurou a Polícia Civil para registrar um caso de estelionato após anunciar a venda de um veículo Fiat/Uno pelo valor de R$ 8 mil em uma rede social. Segundo o relato, um suposto interessado entrou em contato demonstrando intenção de compra, informando que não poderia comparecer pessoalmente e que enviaria outra pessoa para retirar o automóvel.

Na tarde do mesmo dia, um indivíduo foi até o local de trabalho do vendedor, visualizou o veículo e deixou o local conduzindo o carro. Posteriormente, o vendedor constatou que não havia recebido qualquer valor pela negociação e percebeu que havia sido vítima de golpe.

Horas depois, policiais militares apresentaram o veículo, um Fiat/Uno azul, que havia sido localizado durante patrulhamento no bairro Cidade Aracy. A equipe visualizou o automóvel trafegando por uma via pública e realizou acompanhamento, efetuando a abordagem em outra rua. Segundo os policiais, havia informação anterior indicando que o veículo estava relacionado a uma ocorrência.

Durante o registro da ocorrência, foi constatado que tanto o vendedor quanto o comprador haviam sido vítimas do chamado “golpe do falso intermediário”, modalidade em que um terceiro fraudador intermedeia a negociação e induz as partes ao erro, fazendo com que ambas acreditem estar realizando um negócio legítimo.

O homem que estava com o veículo relatou ter efetuado um pagamento de R$ 2,5 mil a um terceiro, por meio de depósito bancário, acreditando que estava adquirindo o automóvel anunciado por valor inferior ao inicialmente divulgado. Ele também informou que chegou a acompanhar o suposto vendedor para realizar procedimentos relacionados à transferência do veículo.

Diante da impossibilidade de identificar, naquele momento, quem seria o legítimo proprietário do automóvel, a autoridade policial determinou a apreensão do veículo, com o objetivo de resguardar os direitos das partes envolvidas e permitir a continuidade das investigações.

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