Fiscalização flagra funcionamento de câmara de bronzeamento em salão de estética

Uma ação da Vigilância Sanitária com apoio da Guarda Municipal constatou o funcionamento irregular de equipamento de bronzeamento artificial em um estabelecimento de estética, na tarde desta terça-feira (28), no Jardim Brasil, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe de vigilância sanitária havia recebido denúncia sobre a existência de câmaras de bronzeamento artificial no local. Em uma fiscalização anterior, realizada em março, foram encontrados dois equipamentos em funcionamento que utilizavam lâmpadas com potência superior à permitida pelas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Na ocasião, foi realizada a interdição cautelar das lâmpadas como medida de cessação de risco sanitário.

Após a tramitação do procedimento administrativo sanitário, os fiscais retornaram ao estabelecimento nesta terça-feira com o objetivo de realizar a interdição definitiva dos equipamentos. Inicialmente, funcionários informaram que as câmaras não estavam mais em uso, porém, durante a vistoria, foi constatado que uma das máquinas ainda estava em funcionamento, caracterizando descumprimento da interdição anterior.

Segundo o registro, ao entrarem na sala onde estavam os equipamentos, os fiscais encontraram uma cliente utilizando uma das máquinas, que emitia luz ultravioleta, em desacordo com as normas vigentes.

Diante da situação, a Guarda Municipal foi acionada para prestar apoio à equipe de fiscalização. Os guardas relataram que, ao chegarem ao local, foram informados sobre os fatos e constataram que as portas do estabelecimento estavam trancadas, sendo abertas posteriormente pela responsável. No momento da verificação pelos agentes, não foi possível constatar as câmaras em funcionamento.

O caso foi registrado no plantão policial e encaminhado para as providências de polícia judiciária cabíveis.

Desde 2009, uma resolução da Anvisa proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial no Brasil após comprovação de que estes equipamentos causam danos à saúde, aumentando o risco para o câncer de pele.