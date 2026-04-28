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terça, 28 de abril de 2026
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Prefeitura divulga regras do curso de formação da Guarda Municipal

28 Abr 2026 - 15h54Por Da redação
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Guarda Municipal - Crédito: Divulgação Guarda Municipal - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos dará início ao Curso de Formação Técnica da Guarda Municipal, etapa decisiva do concurso público que seleciona os futuros agentes da segurança cidadã. O programa, com duração de três meses, acontece entre 25 de maio e 31 de agosto de 2026, exigindo dedicação integral dos participantes.

Os detalhes da formação constam em edição do Diário Oficial de segunda-feira (27/04).
A formação soma 960 horas, sendo 900 presenciais e 60 em ensino a distância, e combina teoria e prática em disciplinas como ética, direitos humanos, técnicas operacionais, defesa pessoal, uso da força e treinamento com armas. Também estão previstos módulos de combate a incêndio, primeiros socorros, urbanismo e comunicação aplicada.
O curso é coordenado pelo Departamento de

Formação da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, com forte ênfase em disciplina e ética pública. O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, destacou a importância da etapa. “Este curso é fundamental para garantir que os novos guardas municipais estejam preparados técnica e emocionalmente para servir à população com disciplina, responsabilidade e respeito à cidadania”.

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