Futebol aquece em 10% venda de TVs no primeiro semestre de 2026

TVs gigantes: A procura por TVs de 75 polegadas ou mais disparou, registrando um crescimento de 94% no primeiro trimestre de 2026 - Crédito: divulgação

A Copa do Mundo de 2026, realizada em junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá, está movimentando intensamente o mercado de televisores no Brasil, com uma expectativa de crescimento de cerca de 10% nas vendas neste ano.

Em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA por telefone, o economista da FECOMERCIO-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo), Thiago Carvalho, afirma que a Copa do Mundo deve aquecer o comércio de forma geral. Ele destaca que a última grande troca de aparelhos de TV se deu durante a pandemia, quando as pessoas, reclusas em casa, decidiram valorizar mais a qualidade das transmissões.

“Passados alguns anos, temos agora um novo momento, com um novo mundial de futebol e novas tecnologias surgindo. Além de buscar um tamanho de tela maior, as chamadas telas gigantes, o consumidor deseja agora desfrutar das novas tecnologias que chegaram ao mercado”, destaca Carvalho.

O cenário para 2026 difere da edição anterior, impulsionando as vendas para o primeiro semestre, com destaque para a demanda por telas gigantes e tecnologias premium.

As principais tendências e impactos no mercado de TVs incluem a busca por telas gigantes. A procura por TVs de 75 polegadas ou mais disparou, registrando um crescimento de 94% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os consumidores estão migrando para tecnologias de imagem mais avançadas, como Mini LED e OLED, buscando maior imersão. As vendas desses eletrodomésticos serão concentradas no 1º semestre. Diferente de 2022, quando a Copa foi no fim do ano, em 2026 cerca de 50% das vendas de TVs devem ocorrer no primeiro semestre, com picos na Semana do Consumidor e no Dia das Mães, podendo crescer até 20% no segundo trimestre.

A indústria está focando em Smart TVs com IA e recursos de segunda tela, integrando o conteúdo do celular com a TV.

Há uma tendência "Time to Go Big", com fabricantes como TCL, Samsung e LG relatando aumento expressivo nas vendas de aparelhos com 65 polegadas ou mais, impulsionadas pelo desejo de uma "experiência de estádio" em casa.

Transmissão e patrocínios — O mercado de transmissão também está aquecido, com a Globo prevendo faturar cerca de R$ 2 bilhões, vendendo cotas de patrocínio para a TV aberta e o SportTV. O SBT também garantirá a transmissão de 32 jogos.

A estimativa é que a empolgação com a seleção brasileira mantenha o aquecimento nas vendas até meados de julho de 2026.

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