Feira de adoção garante novos lares para 15 animais e ultrapassa 200 adoções em 2026

A Prefeitura de São Carlos realizou no último sábado (25) mais uma edição da Feira de Adoção de Animais no Canil Municipal. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, em parceria com o Departamento de Controle e Defesa Animal.

Durante o evento, 15 animais foram adotados, garantindo um novo lar e mais qualidade de vida aos pets. Todos os animais disponibilizados para adoção passaram por procedimentos de castração, vacinação e microchipagem, assegurando melhores condições de saúde e mais segurança para os futuros tutores.

De acordo com o Departamento de Controle e Defesa Animal, o número de adoções em 2026 já chegou a 201. O resultado reflete o avanço das políticas públicas voltadas à proteção animal no município, além do fortalecimento das ações de conscientização sobre a guarda responsável.

O Canil Municipal está localizado na Estrada Municipal Cônego Washington José Pera, nº 3.800, no bairro Água Fria, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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