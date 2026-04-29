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Padaria é alvo de criminoso que usa carro para arrombar porta na Vila Monteiro

29 Abr 2026 - 14h07Por Da redação
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Padaria é alvo de criminoso que usa carro para arrombar porta na Vila Monteiro -

Uma padaria localizada no bairro Vila Monteiro, em São Carlos, foi alvo de um furto na madrugada desta quarta-feira (29), após um criminoso utilizar um carro para arrombar a porta do estabelecimento.

De acordo com informações repassadas pelo proprietário, o suspeito utilizou um veículo, um Honda Civic, para dar marcha à ré contra a porta de aço do comércio, conseguindo danificá-la e acessar o interior do local. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Após invadir o local, o criminoso subtraiu a gaveta do caixa, que continha aproximadamente R$ 300 em dinheiro. Durante a fuga, o suspeito deixou para trás o para-choque do veículo, o que pode auxiliar nas investigações. Ainda segundo relato, a placa do carro aparece nas imagens, porém estaria adulterada.

O proprietário do estabelecimento autorizou a divulgação das imagens do crime, com o objetivo de ajudar na identificação e responsabilização do autor. Além do valor levado, o comerciante também contabiliza prejuízos estruturais causados à porta do estabelecimento.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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