Padaria é alvo de criminoso que usa carro para arrombar porta na Vila Monteiro

Uma padaria localizada no bairro Vila Monteiro, em São Carlos, foi alvo de um furto na madrugada desta quarta-feira (29), após um criminoso utilizar um carro para arrombar a porta do estabelecimento.

De acordo com informações repassadas pelo proprietário, o suspeito utilizou um veículo, um Honda Civic, para dar marcha à ré contra a porta de aço do comércio, conseguindo danificá-la e acessar o interior do local. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Após invadir o local, o criminoso subtraiu a gaveta do caixa, que continha aproximadamente R$ 300 em dinheiro. Durante a fuga, o suspeito deixou para trás o para-choque do veículo, o que pode auxiliar nas investigações. Ainda segundo relato, a placa do carro aparece nas imagens, porém estaria adulterada.

O proprietário do estabelecimento autorizou a divulgação das imagens do crime, com o objetivo de ajudar na identificação e responsabilização do autor. Além do valor levado, o comerciante também contabiliza prejuízos estruturais causados à porta do estabelecimento.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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