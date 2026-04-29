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quarta, 29 de abril de 2026
Pegou Fogo

Carro pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros ao lado da rodoviária de São Carlos

Motorista conseguiu usar o extintor do próprio veículo e evitou que as chamas se alastrassem; bombeiros fizeram ação preventiva no local

29 Abr 2026 - 21h05Por Flávio Fernandes
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Carro pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros ao lado da rodoviária de São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um princípio de incêndio em carro mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (29), no Jardim Macarengo, em São Carlos. 

Segundo informações o motorista trafegava pela Rua Alexandrina, quando percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo da região do motor de seu VW/Gol próximo da rodoviária. Ele agiu rapidamente e utilizou o extintor do próprio veículo, para conseguir conter as chamas antes que o fogo se espalhasse. 

Os bombeiros foram acionados, mas quando chegarem o incêndio já havia sido controlado pelo condutor do carro. A equipe então, só realizou procedimentos de segurança como a retirada do cabo da bateria para evitar a possibilidade de reignição e apesar do susto ninguém ficou ferido. 

 

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