Carro pega fogo e mobiliza Corpo de Bombeiros ao lado da rodoviária de São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um princípio de incêndio em carro mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite desta quarta-feira (29), no Jardim Macarengo, em São Carlos.

Segundo informações o motorista trafegava pela Rua Alexandrina, quando percebeu uma grande quantidade de fumaça saindo da região do motor de seu VW/Gol próximo da rodoviária. Ele agiu rapidamente e utilizou o extintor do próprio veículo, para conseguir conter as chamas antes que o fogo se espalhasse.

Os bombeiros foram acionados, mas quando chegarem o incêndio já havia sido controlado pelo condutor do carro. A equipe então, só realizou procedimentos de segurança como a retirada do cabo da bateria para evitar a possibilidade de reignição e apesar do susto ninguém ficou ferido.

Leia Também