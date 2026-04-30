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quinta, 30 de abril de 2026
Tráfico

Jovem é presa com drogas e dinheiro após tentar fugir da PM na Vila Costa Sol

Suspeita foi flagrada com crack, maconha e cocaína após denúncia; entorpecentes também foram encontradas na residência

30 Abr 2026 - 00h33Por Flávio Fernandes
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Jovem é presa com drogas e dinheiro após tentar fugir da PM na Vila Costa Sol - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma jovem de 27 anos, foi presa pela Polícia Militar com drogas e dinheiro na noite desta quarta-feira (29), no bairro Vila Costa Sol, em São Carlos. 

Segundo relatório policial, a PM foi acionada após denúncia de venda de entorpecentes em uma casa na Rua Presidente Vargas. Ao chegarem, os policiais militares avistaram a suspeita que tentou fugir ao notar a presença das viaturas. 

Durante a revista, a equipe encontrou 64 pedras de crack e R$ 151 em notas trocadas de dinheiro, valor característico de tráfico. Indagada, ela informou que havia mais drogas em sua residiência e autorizou a entrada dos PMs e no local havia um cão da raça pitbull. 

Dentro do imóvel, os PMs localizaram mais 25 porções de maconha e 32 pinos de cocaína, em pontos indicados pela própria suspeita que na sequência, foi levada para o Plantão Policial. O delegado tomou ciência e registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de tráfico de drogas. 

Diante dos fatos a jovem foi encaminhada, para o Centro de Triagem após ter a prisão em flagrante ratificada. 

 

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