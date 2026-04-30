Motociclista foge após colidir contra carro em cruzamento no Centro

Uma motorista teve o carro danificado após um acidente envolvendo uma motocicleta na tarde desta quarta-feira (29), no cruzamento das ruas São Joaquim e 13 de Maio, na região central. De acordo com o relato da vítima, a colisão ocorreu por volta das 15h.

Após o impacto, o motociclista deixou o local sem prestar socorro ou fornecer qualquer tipo de informação, caracterizando fuga. A motorista afirmou que havia estacionado o veículo e, ao se dirigir até o ponto onde ocorreu a batida, o condutor da moto já não estava mais presente. Ainda segundo a vítima, toda a parte lateral traseira do carro foi atingida, causando danos significativos. Ela informou também que está desempregada, o que torna a situação ainda mais delicada diante dos prejuízos.

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