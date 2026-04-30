(16) 99963-6036
quinta, 30 de abril de 2026
Segurança

Operação Impacto prende homem por posse irregular de arma e receptação

Revólver com munições havia sido roubado em 2021 na cidade de Dourado

30 Abr 2026 - 08h44Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Operação Impacto prende homem por posse irregular de arma e receptação -

Uma ação da Companhia de Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo e receptação, na noite desta terça-feira (29).

A equipe foi acionada via COPOM após denúncia de que um indivíduo estaria guardando uma arma de fogo em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Henrique Gregori, no bairro Boa Vista.

No local, os policiais fizeram contato com o proprietário do estabelecimento que, ao ser questionado, indicou onde o armamento estava escondido. Durante a vistoria, foi localizado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.

Após consulta, constatou-se que a arma era produto de roubo ocorrido em 21 de abril de 2021, na cidade de Dourado.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça, recolhido à cadeia pública.

 

Leia Também

Mulher é mantida em cárcere e agredida pelo companheiro no Jardim São Rafael
Segurança09h08 - 30 Abr 2026

Mulher é mantida em cárcere e agredida pelo companheiro no Jardim São Rafael

Motorista tem retrovisor quebrado após discussão no trânsito no Centro
Segurança08h58 - 30 Abr 2026

Motorista tem retrovisor quebrado após discussão no trânsito no Centro

Motociclista foge após colidir contra carro em cruzamento no Centro
Veja vídeo 07h54 - 30 Abr 2026

Motociclista foge após colidir contra carro em cruzamento no Centro

Operação da Força Tática apreende grande quantidade de drogas e prende três por tráfico
Jockey Clube06h24 - 30 Abr 2026

Operação da Força Tática apreende grande quantidade de drogas e prende três por tráfico

Jovem é presa com drogas e dinheiro após tentar fugir da PM na Vila Costa Sol
Tráfico00h33 - 30 Abr 2026

Jovem é presa com drogas e dinheiro após tentar fugir da PM na Vila Costa Sol

Últimas Notícias