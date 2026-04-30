Operação Impacto prende homem por posse irregular de arma e receptação

Uma ação da Companhia de Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por posse irregular de arma de fogo e receptação, na noite desta terça-feira (29).

A equipe foi acionada via COPOM após denúncia de que um indivíduo estaria guardando uma arma de fogo em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Henrique Gregori, no bairro Boa Vista.

No local, os policiais fizeram contato com o proprietário do estabelecimento que, ao ser questionado, indicou onde o armamento estava escondido. Durante a vistoria, foi localizado um revólver calibre .38 com cinco munições intactas.

Após consulta, constatou-se que a arma era produto de roubo ocorrido em 21 de abril de 2021, na cidade de Dourado.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão tomou ciência da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. O indiciado permaneceu à disposição da Justiça, recolhido à cadeia pública.

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