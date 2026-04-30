Motorista tem retrovisor quebrado após discussão no trânsito no Centro

Imagem ilustrativa de briga de trânsito - Crédito: SCA

Um caso de dano ao patrimônio foi registrado na tarde desta quarta-feira (29), na região central após um desentendimento no trânsito envolvendo um motorista e um motociclista.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima trafegava pela Avenida São Carlos, nas proximidades do Mercado Municipal, quando tentou mudar de faixa e não percebeu a aproximação de uma motocicleta que vinha logo atrás. O motociclista teria buzinado, mas o motorista alegou não tê-lo visto devido a um “ponto cego”. Apesar do susto, não houve colisão entre os veículos.

Poucos metros adiante, ambos pararam em um semáforo. Nesse momento, o motociclista desceu da moto e desferiu um soco contra o retrovisor do carro, quebrando a peça. Em seguida, ele deixou o local antes de ser identificado.

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