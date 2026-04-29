Pedágios ficam mais caros a partir de 1º de maio: veja quanto você vai pagar

Pedágio sendo pago com cartão - Crédito: divulgação

A partir da zero hora do dia 1º de maio de 2026, os pedágios das rodovias administradas pela Ecovias Noroeste Paulista passarão a operar com novas tarifas. O reajuste, previsto no contrato de concessão com o Governo do Estado de São Paulo, foi calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado entre maio de 2025 e abril de 2026, representando uma correção de 4,11%.

Os valores foram homologados pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo) e publicados no Diário Oficial do Estado. Confira as novas tarifas para veículos de passeio:

ARARAQUARA (Rodovia Washington Luís – SP-310): R$ 22,80 .

(Rodovia Washington Luís – SP-310): . AGULHA (Rodovia Washington Luís – SP-310): R$ 13,80 .

(Rodovia Washington Luís – SP-310): . CATIGUÁ (Rodovia Washington Luís – SP-310): R$ 19,80 .

(Rodovia Washington Luís – SP-310): . DOBRADA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): R$ 11,20 .

(Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): . TAIÚVA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): R$ 10,20 .

(Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): . JABOTICABAL (Rodovia Carlos Tonanni – SP-333): R$ 17,60 .

(Rodovia Carlos Tonanni – SP-333): . ITÁPOLIS (Rodovia Laurentino Mascari – SP-333): R$ 9,70 .

(Rodovia Laurentino Mascari – SP-333): . COLINA (Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): R$ 11,70 .

(Rodovia Brigadeiro Faria Lima – SP-326): . MONTE ALTO (Rodovia Orlando Chesini Ometto – SP-323): R$ 7,80 .

(Rodovia Orlando Chesini Ometto – SP-323): . PIRANGI (Rodovia Comendador Pedro Monteleone – SP-351): R$ 12,80.

TAG com desconto

Os usuários que utilizam TAGs para pagamento e liberação automáticos têm 5% de desconto em cada passagem pelo pedágio (convencional e Free Flow). Eles pagarão:

R$ 21,66 em Araraquara.

em Araraquara. R$ 13,11 em Agulha.

em Agulha. R$ 18,81 em Catiguá.

em Catiguá. R$ 10,64 em Dobrada.

em Dobrada. R$ 9,69 em Taiúva.

em Taiúva. R$ 16,72 em Jaboticabal.

em Jaboticabal. R$ 9,21 em Itápolis.

em Itápolis. R$ 11,11 em Colina.

em Colina. R$ 7,41 em Monte Alto.

em Monte Alto. R$ 12,16 em Pirangi.

Free Flow

As praças de Dobrada, Taiúva, Jaboticabal e Itápolis operam no sistema Free Flow, sem cabines físicas de cobrança. O usuário passa sem reduzir a velocidade e o valor é cobrado eletronicamente. Motoristas com TAG ativa têm a cobrança feita automaticamente. Quem não possui TAG pode pagar, em até 30 dias, pelos canais oficiais: site pedagiodigital.com, aplicativo Ecovias Noroeste Paulista, WhatsApp 0800-326-3663 ou, presencialmente, em totens disponíveis na SP-326, em Santa Ernestina, Jaboticabal, Pitangueiras, Bebedouro e Colina, e na SP-333, em Barrinha, Taquaritinga e Borborema.

Desconto Usuário Frequente (DUF)

Quem passa com frequência pelas praças de pedágio da Ecovias Noroeste Paulista tem ainda mais um motivo para usar TAG: o programa Desconto Usuário Frequente (DUF), que oferece reduções progressivas e automáticas para veículos de passeio. Os descontos são aplicados a partir da segunda passagem pelo mesmo pedágio, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês. Quanto mais vezes o usuário passar, maior o desconto - até a 30ª passagem, quando o valor mínimo é atingido e se mantém fixo até o último dia do mês.

Para se ter uma ideia da economia: em Araraquara, por exemplo, na 10ª passagem o valor cai para R$ 8,96; na 20ª, para R$ 3,36; e a partir da 30ª, o usuário paga apenas R$ 1,26, uma economia de mais de 94% em relação à tarifa cheia.

Motociclistas

Os motociclistas também contam com tarifa diferenciada nas praças da Ecovias Noroeste Paulista. As motos pagam, exatamente, metade do valor cobrado para veículos de passeio em todos os pedágios da concessão. Os novos valores para motos são:

R$ 11,40 em Araraquara.

em Araraquara. R$ 6,90 em Agulha.

em Agulha. R$ 9,90 em Catiguá.

em Catiguá. R$ 5,60 em Dobrada.

em Dobrada. R$ 5,10 em Taiúva.

em Taiúva. R$ 8,80 em Jaboticabal.

em Jaboticabal. R$ 4,90 em Itápolis.

em Itápolis. R$ 5,80 em Colina.

em Colina. R$ 3,90 em Monte Alto.

em Monte Alto. R$ 6,40 em Pirangi.

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