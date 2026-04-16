Fatecs divulgam resultado de pedidos de isenção e redução da taxa do Vestibular 2026

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Já está disponível no site oficial do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) o resultado das solicitações de isenção e redução da taxa de inscrição para o processo seletivo do segundo semestre de 2026.

De acordo com o Centro Paula Souza (CPS), responsável pela administração das Fatecs, foram concedidas 6 mil isenções da taxa. Já os pedidos de redução não possuem limite de concessão.

Os candidatos que tiveram a solicitação indeferida podem apresentar recurso nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), pelo mesmo site onde foi feita a inscrição. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 27 de abril, a partir das 15h.

Isenção e redução

Quem teve o pedido de isenção aprovado terá a inscrição automaticamente efetivada no Vestibular.

Já os candidatos contemplados com a redução de 50% da taxa precisam emitir o boleto com o valor reduzido e realizar o pagamento para garantir a participação no processo seletivo.

Aqueles que entrarem com recurso devem aguardar o resultado para dar continuidade à inscrição.

Processo seletivo

As inscrições para o Vestibular das Fatecs seguem abertas até as 15h do dia 1º de junho, exclusivamente pela internet. A taxa integral é de R$ 90.

A prova está marcada para o dia 28 de junho. Para participar, é necessário que o candidato já tenha concluído ou esteja cursando o Ensino Médio, com comprovação no momento da matrícula.

Ao todo, estão sendo oferecidas 18.505 vagas para cursos superiores gratuitos no segundo semestre de 2026. Desse total, 13.875 vagas são destinadas ao Vestibular e outras 4.630 ao Provão Paulista.

As Fatecs disponibilizam cursos presenciais e a distância (EaD), com cerca de 90 opções em diversas áreas, alinhadas às demandas do mercado de trabalho. As unidades estão distribuídas por todo o Estado de São Paulo.

Para candidatos que não possuem acesso à internet, as próprias Fatecs oferecem computadores para realização da inscrição, sendo necessário entrar em contato previamente com a unidade desejada.

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