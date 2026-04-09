Prova Paulista do 1º bimestre de 2026 começa nesta terça-feira na rede estadual

A aplicação da Prova Paulista do 1º bimestre de 2026 tem início nesta terça-feira (14) em todas as escolas da rede estadual de Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A principal novidade deste ano é a adoção do formato impresso para as avaliações dos componentes curriculares do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

As provas serão realizadas em dois dias, com as respostas registradas em folhas específicas que, posteriormente, serão digitalizadas pelas equipes pedagógicas das unidades escolares. A mudança, segundo a Seduc-SP, faz parte de uma estratégia para otimizar a aplicação e o acompanhamento do desempenho dos estudantes.

Apesar da alteração, o formato digital será mantido na plataforma Sala do Futuro para conteúdos dos itinerários formativos por área do conhecimento, do ensino técnico profissionalizante (2ª e 3ª séries do Ensino Médio) e também para a expansão do Ensino Médio noturno (3ª série).

De acordo com o secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, a Prova Paulista vem sendo utilizada desde 2023 como uma ferramenta essencial para acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens ao longo de cada bimestre letivo. “Ao longo desse período, foram implementadas melhorias, como a inclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a avaliação dos itinerários formativos do Ensino Médio”, destacou.

Conteúdo e formato da avaliação

As questões são elaboradas com base nas matrizes de aprendizagem definidas pelo Currículo Paulista. Todas são de múltipla escolha, com quatro alternativas para o Ensino Fundamental e cinco para o Ensino Médio.

O número de questões varia conforme a etapa de ensino:

4º e 5º anos do Ensino Fundamental: 60 itens

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental: 80 itens

1ª série do Ensino Médio: 90 itens

2ª série do Ensino Médio: 80 itens

3ª série do Ensino Médio: 90 itens

3ª série do Ensino Médio (noturno): 105 itens

A duração máxima da prova é de 2 horas e 30 minutos.

Inclusão e acessibilidade

Estudantes elegíveis aos serviços da Educação Especial terão garantidas condições de acessibilidade durante a aplicação. Entre as medidas estão tempo adicional de até uma hora, apoio de profissionais especializados — como intérpretes de Libras — e a disponibilização de salas adaptadas, conforme a necessidade de cada aluno.

A Prova Paulista é considerada uma das principais ferramentas de diagnóstico da rede estadual, auxiliando escolas e professores na identificação das aprendizagens e no planejamento pedagógico ao longo do ano letivo.

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