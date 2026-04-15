Simulado da FUVEST: locais de prova em São Carlos são divulgados nesta sexta

estudante vestibular - Crédito: divulgação

Nesta sexta, 17 de abril, a FUVEST divulga os locais da realização do Simulado da 1ª Fase do Vestibular 2027 nas cidades de Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. A informação estará disponível na Área do Candidato.

O simulado será realizado de forma presencial, no dia 26 de abril (domingo). Os portões do local de aplicação serão abertos às 12h, e a prova começará às 13h, com término às 18h, totalizando 5 horas de duração. Não haverá tempo adicional para transcrição na folha de respostas oficial.

A prova terá 80 questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas e apenas uma correta. As questões são inéditas e elaboradas pelas bancas avaliadoras da FUVEST, contemplando os conteúdos previstos no Programa do Vestibular 2027.

No dia 27 de abril, os enunciados das questões e o gabarito do simulado serão divulgados. Já no dia 11 de maio, o candidato receberá o seu desempenho individual, com uma comparação em três níveis: com todos os participantes, pela área do conhecimento (Humanas, Exatas e Biológicas) e pelo tipo de vaga que pretende concorrer (Ampla Concorrência, Escola Pública ou Pessoas negras, de cor preta ou parda, e indígena).

“Com essas informações, ele poderá saber a sua melhor posição e como foi o seu desempenho em cada uma das questões, inclusive o grau de dificuldade delas”, explica o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco.

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