Professores da rede estadual de SP fazem paralisação nesta quinta e sexta; veja o que está pauta

Professores realizam paralisação - Crédito: Agência Brasil

Os professores da rede estadual de ensino de São Paulo realizam uma paralisação nesta quinta-feira (9) e sexta-feira (10), convocada pela Apeoesp. O movimento cobra reajuste salarial, valorização da carreira e mudanças em políticas educacionais adotadas pelo governo paulista.

A mobilização dá continuidade à campanha salarial da categoria e foi definida em assembleia realizada no último dia 6 de abril. Entre as principais reivindicações estão a aplicação correta do piso nacional do magistério como base da carreira, melhores condições de trabalho e a equiparação salarial com outras profissões de nível superior.

Professores criticam reforma administrativa e avaliação de desempenho

Um dos pontos centrais do protesto é a retirada do Projeto de Lei 1316, que trata da Reforma Administrativa da Educação. Segundo a entidade, a proposta traz medidas que podem prejudicar os docentes, incluindo avaliações consideradas punitivas.

A categoria também pede a revogação do atual modelo de Avaliação de Desempenho, visto como injusto, e defende a abertura de novas classes para o ensino regular, Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno e ampliação da Educação Especial inclusiva, voltada a alunos com deficiência e necessidades específicas.

De acordo com o presidente interino da Apeoesp, Roberto Guido, a paralisação também reivindica a devolução de descontos aplicados a aposentados e critica mudanças que podem impactar a estabilidade dos profissionais.

PNE e uso de plataformas digitais também estão na pauta

Outro destaque da mobilização é a cobrança pela implementação da meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a equiparação salarial dos professores da educação básica com profissionais de outras áreas com formação superior.

Além disso, o sindicato questiona a chamada “plataformização do ensino”, que envolve o uso intensivo de ferramentas digitais e plataformas privadas no ambiente escolar. Para a entidade, essa prática pode comprometer a autonomia pedagógica e a qualidade do ensino.

Assembleia vai definir próximos passos da greve

Na sexta-feira (10), às 16h, os professores realizam uma assembleia no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, na capital paulista. O encontro deve definir os próximos passos do movimento, incluindo a possibilidade de continuidade ou ampliação da paralisação.

A mobilização pode impactar o funcionamento de escolas estaduais em diversas regiões de São Paulo, dependendo da adesão dos profissionais

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