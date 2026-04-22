Conta de luz vai subir: ANEEL aprova reajuste de até 9,15% para clientes da CPFL Paulista

Conta energia - Crédito: Agência Brasil

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta quarta-feira (22) o Reajuste Tarifário Anual da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL Paulista), distribuidora que atende mais de 5 milhões de unidades consumidoras em 234 municípios do estado de São Paulo.

Os novos índices passam a valer após a publicação no Diário Oficial da União (DOU) e atingem diferentes classes de consumidores.

Veja como ficam os novos reajustes

Para consumidores residenciais (classe B1), o reajuste aprovado será de 9,15%.

Já para consumidores cativos em geral, os índices médios ficaram definidos da seguinte forma:

Baixa tensão (em média): 9,25%

Alta tensão (em média): 18,75%

Efeito médio geral ao consumidor: 12,13%

Os percentuais aprovados foram reduzidos devido à aplicação do diferimento tarifário, mecanismo que permite adiar para ciclos futuros parte dos custos reconhecidos no reajuste, diminuindo o impacto imediato nas contas de energia.

Quem é afetado pelo reajuste

O efeito médio da alta tensão envolve consumidores das classes A1 (igual ou superior a 230 kV), A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV).

Na baixa tensão, a média inclui as classes B1 (residencial e baixa renda), B2 (rural, incluindo agropecuária, cooperativas e irrigação), B3 (industrial, comercial, serviços, poder público e outros) e B4 (iluminação pública).

Entenda a diferença entre revisão e reajuste tarifário

Existem dois processos principais previstos nos contratos de concessão: a Revisão Tarifária Periódica (RTP) e o Reajuste Tarifário Anual (RTA).

A RTP é um processo mais complexo, no qual são definidos o custo eficiente da distribuição (Parcela B), as metas de qualidade e redução de perdas de energia e os componentes do chamado Fator X, que influencia os reajustes futuros.

Já o RTA, aplicado neste caso, ocorre nos anos em que não há revisão periódica. Nesse processo, a Parcela B é atualizada pela inflação prevista em contrato (IGP-M ou IPCA), descontado o Fator X.

Em ambos os casos, também são repassados aos consumidores os custos com compra e transmissão de energia, além de encargos setoriais que financiam políticas públicas estabelecidas por lei.

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